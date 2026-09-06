Промисловці ЄС: Союзу загрожує скорочення 300 000 робочих місць на заводах через Китай

Скорочення робочих місць у виробничому секторі ЄС стрімко зростатиме, якщо Брюссель не зупинить «колонізацію» промисловості китайськими виробниками компонентів, застерігає провідна галузева бізнес-асоціація.

Як пише The Guardian, Eurometal прогнозує втрату 300 000 робочих місць у виробництві до кінця 2026 року через посилення конкуренції з боку Китаю, який наразі має рекордний торговельний профіцит із блоком у розмірі 1 млрд євро на день.

Через це асоціація Eurometal планує провести у Брюсселі акцію протесту біля штаб-квартири Європейської комісії, використавши 10 символічних трун із написами про конкурентоспроможність, промислові робочі місця та європейські заводи.

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Європейські виробники стурбовані тим, що Брюссель не помічає руйнування промисловості через інтеграцію Китаю у постачання компонентів. Президент Eurometal Олександр Юліус зазначає, що Китай прагне контролювати ключові ланцюги створення вартості, а не просто бути постачальником сировини.

Проблема ускладнюється тим, що європейські компанії обтяжені високими податками на викиди вуглецю та митами на імпорт сталі, тоді як китайські компоненти не мають таких зборів, що унеможливлює чесну конкуренцію на тлі недооціненого юаня.

Попри політичну риторику, бізнес продовжуватиме купувати дешевшу продукцію в Китаї задля інтересів акціонерів.

Раніше Єврокомісія прогнозувала ризик втрати понад мільйона робочих місць через глобальну конкуренцію та енерговитрати, зокрема на тлі скорочень на Volkswagen. Водночас Китай неодноразово звинувачував ЄС у протекціонізмі та погрожував заходами у відповідь, хоча наразі сторони погодилися на тримісячне перемир'я для проведення переговорів.