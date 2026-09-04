Тому український уряд шукає фінансову допомогу не лише в Євросоюзі, а й у інших партнерів.

Дострокове виділення частини кредиту від ЄС не стане панацеєю для покриття бюджетних потреб України.

Про це заявив віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов, передає Euronews.

За його словами, український уряд шукає фінансову допомогу не лише в Євросоюзі, а й у інших партнерів, щоб закрити дефіцит насамперед для оборонних потреб цього року та забезпечити стратегію до 2027 року.

Реклама

«Ми все ще працюємо над тим, щоб зрозуміти, як його закрити, звідки взяти гроші та що саме нам потрібно за кожним напрямком. ЄС — наш головний партнер, і кредит у 90 млрд євро серйозно допоможе нам покрити як оборонні, так і цивільні потреби. Дострокове виділення коштів, ймовірно, одне з рішень, але це не панацея», — зазначив Ченцов.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про дефіцит фінансування у 23 мільярди євро та попросив Брюссель перенести частину виплат із кредиту на 90 мільярдів євро на раніший термін.

Близько третини фінансових потреб Київ планує покрити за рахунок країн поза межами Євросоюзу, серед яких Норвегія, Велика Британія, Канада, Ісландія та Швейцарія, додав Ченцов.

ЄС уже перерахував Україні 8,5 млрд євро в межах цього кредиту, а нещодавно Київ направив новий запит на виплату для посилення системи протиповітряної оборони.

Представники ЄС висловлюють готовність розглянути прискорення виплат, проте наголошують, що чинний фінансовий план поки залишається достатнім.

Також Україна знову порушила питання про використання заморожених російських активів на 210 мільярдів євро для покриття бюджетного дефіциту.