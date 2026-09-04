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Флеш: дроном, який влучив у будівлю СБУ, могли керувати онлайн через ретранслятор поблизу

Ретранслятор з доступом до інтернету міг увімкнути російський агент неподалік під час атаки.

Флеш: дроном, який влучив у будівлю СБУ, могли керувати онлайн через ретранслятор поблизу
Сергій Бескрестнов (флеш)
Фото: politanaliz.com.ua

Російським дроном, який влучив у будівлю Служби безпеки, могли керувати та наводити його онлайн через радіоретранслятор МЕШ із доступом до інтернету. Ймовірно, його увімкнув російський агент неподалік під час атаки. 

Про це позаштатний радник президента Сергій (Флеш) Бескрестнов розповів у Facebook.

За словами Бескрестнова, атака ударного дрона типу "Shahed" по будівлі СБУ була спеціально спланованою операцією.

"Моя особиста думка: Shahed керувався та наводився онлайн через радіоретранслятор МЕШ з доступом в Інтернет, який російський агент увімкнув десь неподалік (до 5 км) на короткий період під час атаки", – зазначив Флеш.

Він додав, що такий ретранслятор за розміром приблизно дорівнює половині шкільного рюкзака.

За словами Бескрестнова, під час атаки інших "шахедів" у повітрі не було. Тому, на його думку, управління дроном за ланцюжком із Росії було неможливим.

  • "Росіяни отримають болючу відповідь на свої удари – ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів", – наголосили у Службі.
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