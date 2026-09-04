Ще одна фігурантка операцій «Форест Гамп» і «Феміда» отримала запобіжний захід

ВАКС обрав запобіжний захід екскерівниці департаменту фінмоніторингу Sense Bank Людмилі Снігур.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Ідеться про заставу в розмірі 3 млн грн. Якщо гроші внесуть, на Снігур покладуть низку обов’язків, зокрема здати закордонний паспорт.

Слідство вважає, що підозрювана усвідомлювала незаконне походження коштів, які проводили через банк для внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка. Вона, ймовірно, забезпечила проходження фінансового моніторингу платежів і зарахування коштів на рахунки юридичних осіб, задіяних у схемі легалізації. Тоді кошти перераховували на рахунки інших юросіб без блокування відповідних операцій.