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Ще одна фігурантка операцій «Форест Гамп» і «Феміда» отримала запобіжний захід

Ідеться про екскерівницю департаменту фінмоніторингу Sense Bank.

Ще одна фігурантка операцій «Форест Гамп» і «Феміда» отримала запобіжний захід
судове засідання
Фото: Transparency International Ukraine

ВАКС обрав запобіжний захід екскерівниці департаменту фінмоніторингу Sense Bank Людмилі Снігур. 

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Ідеться про заставу в розмірі 3 млн грн. Якщо гроші внесуть, на Снігур покладуть низку обов’язків, зокрема здати закордонний паспорт.

Слідство вважає, що підозрювана усвідомлювала незаконне походження коштів, які проводили через банк для внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка. Вона, ймовірно, забезпечила проходження фінансового моніторингу платежів і зарахування коштів на рахунки юридичних осіб, задіяних у схемі легалізації. Тоді кошти перераховували на рахунки інших юросіб без блокування відповідних операцій. 

  • Заступниця глави ОПУ Ірина Мудра, екснардеп Максим Микитась, чинний народний депутат Вадим Столар і ще десять людей є підозрюваними в участі в злочинній групі, що займалася рейдерством і забезпечила внесення 150 млн гривень, здобутих нелегальним шляхом, за підозрюваного по справі «Мідас» ексміністра Германа Галущенка.
  • Про викриття злочинної організації на чолі з колишнім і нинішнім народними депутатами і за участі заступниці голови ОП Ірини Мудрої в НАБУ і САП повідомили 19 серпня.
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