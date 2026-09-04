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У Києві відбулося засідання Секретаріату та груп Коаліції спроможностей повітряних сил за участі представників України, Нідерландів, Данії, США, Великої Британії та Канади.

Про це повідомило Міноборони України.

Учасники обговорили результати роботи Коаліції, поточні потреби та подальші кроки для розвитку авіаційних спроможностей України.

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Також представники країн-учасниць зустрілися із заступником міністра оборони України Сергієм Боєвим та робочою групою на чолі з командувачем Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенантом Анатолієм Кривоножком.

Коаліція зосереджена на п’яти основних напрямках допомоги Україні:

розвиток авіаційної інфраструктури;

навчання персоналу;

підтримання наявних авіаційних спроможностей;

розвиток вертолітної складової;

масштабування оборонно-промислового та військово-технічного співробітництва.

Окремо учасники обговорили створення Фонду Коаліції спроможностей повітряних сил. Очікується, що він покращить координацію роботи з розвитку авіації та сприятиме залученню фінансування для пришвидшення реалізації пріоритетних проєктів.

У Міноборони подякували партнерам за підтримку держави та спільну роботу над розвитком авіаційних спроможностей України.