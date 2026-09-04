Росіяни завдали подвійного удару по складах на Одещині

Російські війська завдали подвійного удару по складах в Одеській області, де зберігалися продовольчі та промислові товари. Постраждали 2 людей.
Про це в Telegram повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Внаслідок атаки пошкоджено фасад і скління будівлі. На території виникла пожежа, також загорілися вантажні автомобілі.
Рятувальники вже ліквідували всі займання. Наразі на місці працюють служби, які усувають наслідки російської атаки.
- Сьогодні, 4 вересня, російські війська вдарили по Одесі. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Загинула людина, відомо про трьох постраждалих.