Росіяни завдали подвійного удару по складах на Одещині

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Удар по складах на Одещині

Російські війська завдали подвійного удару по складах в Одеській області, де зберігалися продовольчі та промислові товари. Постраждали 2 людей.

Про це в Telegram повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок атаки пошкоджено фасад і скління будівлі. На території виникла пожежа, також загорілися вантажні автомобілі.

Рятувальники вже ліквідували всі займання. Наразі на місці працюють служби, які усувають наслідки російської атаки.

Фото: Олег Кіпер