Печерський районний суд Києва відпустив під особисте зобов'язання військового Головного управління розвідки Сергія Іванова, затриманого після стрілянини з представниками СБУ в Києві. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Іванов має повідомляти про своє місцеперебування, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та здати паспорти. Засідання за клопотанням прокурора проходило в закритому режимі.

У цей час під будівлею суду стояли чоловіки в балаклавах, зазначили журналісти.

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Окрім Іванова, підозру отримала ще одна людина – представник СБУ. Це Андрій Верхола, і засідання з обрання йому запобіжного заходу теж проходить сьогодні.

Про що йдеться?

2 вересня в Дніпровському районі Києва відбулася сутичка між представниками Головного управління розвідки і СБУ. Вона сталася під час слідчих дій, пов'язаних з заступником командира Російського добровольчого корпусу.

Підрозділ РДК, що перебуває в підпорядкуванні ГУР, заявив про зникнення заступника командира. Зрештою з'ясувалося, що Степана Каплунова затримала СБУ. Сам Каплунов в інтерв’ю Radio NV сказав, що після викрадення 23 серпня його протягом дев’яти днів утримували на двох об’єктах. За його словами, весь цей час він був позбавлений можливості бачити, де перебуває, а перші дві доби його часто допитували. СБУ 3 вересня повідомила, що оперативним шляхом отримала інформацію про підготовку вбивства на замовлення ФСБ. Спецслужба стверджує, що «було викрито контакти заступника командира російського добровольчого корпусу ГУР МОУ із спецслужбами рф. Вказана особа мала підготувати замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який у цей час мав прибути в Україну».

СБУ стверджує, що затриманий визнав контакти з ФСБ і співпрацював зі слідством, тож до нього нього не було застосовано запобіжний захід.

«У той час як співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів вказаного кримінального правопорушення, виникла абсолютно неприпустима конфліктна ситуація, яка призвела до стрілянини», – йшлося в повідомленні.

ГУР 3 вересня повідомило, що для реалізації кампанії її організатори планують залучати медіа, блогерів та телеграм-канали з сумнівною репутацією, зокрема й за фінансову винагороду.

Того ж дня президент повідомив, що звільнять заступників керівників ГУР та СБУ. Розслідуванням справи займається ДБР. Генпрокурор вчора сказав, що підозри отримали по одному представнику кожної структури.