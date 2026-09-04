СЗР розповіла, як російські олігархи заробляють на забудові окупованих територій

Російська влада створила пільгові умови для девелоперів, які будують житло на окупованих територіях України. При цьому місцеві жителі не можуть отримати належні компенсації за зруйновані будинки, а їхню вцілілу нерухомість окупанти вилучають.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними СЗР, станом на серпень 2026 року в окупованих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей зводять понад 1,3 млн квадратних метрів житла. Російські компанії отримують кредити за ставкою 3%, безкоштовно орендують землю та користуються податковими пільгами.

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При цьому прибутковість таких проєктів може сягати 30% – це щонайменше вдвічі більше, ніж у середньому по Росії. Нові квартири переважно купують росіяни, користуючись пільговою іпотекою під 2%.

Для багатьох місцевих жителів таке житло недоступне: квадратний метр у новобудовах коштує близько 170 тисяч рублів, тоді як максимальна компенсація за втрачене житло покриває менш як половину цієї суми.

Систему пільг для забудовників координує віцепрем’єр уряду РФ

Одним із головних бенефіціарів СЗР називає російського олігарха Володимира Євтушенкова, засновника АФК "Система". Його група "Еталон" бере участь у забудові Маріуполя та Луганська через компанію "РСК". Вона отримала від російського державного банку ВТБ понад 26,5 млрд рублів пільгових кредитів.

У Маріуполі понад 80 тисяч квадратних метрів житла будує група "Садовое кольцо", пов’язана із сім’єю депутата Держдуми від "Єдиної Росії" Сергія Колунова. Компанія отримала 12 млрд рублів пільгового фінансування. Серед її проєктів – житловий комплекс "Дом у моря" поблизу "Азовсталі".

Ще понад 15,7 млрд рублів пільгових кредитів на забудову окупованої Луганщини отримала московська компанія "Эверест". За даними СЗР, раніше вона не займалася житловим будівництвом. Компанію пов’язують із сином колишнього чиновника МВС Калмикії. У розвідці стверджують, що систему пільг для забудовників координує віцепрем’єр уряду РФ Марат Хуснуллін. Підпорядковані йому структури надають компаніям статус учасників так званої "вільної економічної зони".

Водночас окупаційна влада чинить тиск на мешканців, які намагаються захистити своє житло. За даними СЗР, активістів, які скаржаться на конфіскацію нерухомості або дії забудовників, напередодні "прямих ліній" Володимира Путіна викликають до силових структур і попереджають про нібито "екстремістську діяльність".