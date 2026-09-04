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У Сочі горить нафтобаза, вибухи лунали в районі розміщення ППО

Уночі там фіксували вибухи. 

У Сочі горить нафтобаза, вибухи лунали в районі розміщення ППО
Дим у Росії
Фото: Astra

У ніч на 4 вересня у російському Сочі загорілася нафтобаза «Роснєфть-Кубаннєфтєпродукт». Також вибухи лунали в районі розміщення дивізіону ППО.

Про це пише Astra.

За даними видання, нафтобаза в Адлерському районі загорілася після імовірної атаки дронів.  Мер Сочі Андрій Прошунін також підтвердив пожежу на нафтобазі. Жертв вдалося уникнути, додав він.

Також вибухи лунали в районі розміщення дивізіону ППО під Сочі. Також повідомляється про пожежу, що виникла згодом. Імовірно загорілося в районі селища Сіріус на кордоні з Абхзазією біля річки Псоу. Тут знаходиться російський зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400.

Дим в Росії
Фото: Astra
Дим в Росії

Місцеві ЗМІ писали, що в цьому районі біля пляжу «Крила Балтики» прямо на березі встановили величезний радар. 

  • ВМС України уразили судно забезпечення Росії “Nefrit” у порту Сочі.
  • Перед цим у Росії скаржилися на атаку дронів. 
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