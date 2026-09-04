Віцепрезидент США відмовився називати війною конфлікт з Іраном

Тому що "немає активних перестрілок".

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив журналістам, що не називав би операцію США проти Ірану війною через відсутність "активних перестрілок".

Як пише The Hill, республіканець визнав "певне зростання напруженості" цього тижня - на тлі повідомлення про понад сотню ударів, завданих американськими військами у відповідь на загрози в Ормузькій протоці.

Венс вважає, що завершення конфлікту повністю залежить від Ірану - коли у Тегерані вирішать припинити бити по кораблях. Віцепрезидент також наголосив, що у Вашингтоні не можуть покластися на відповідальну та добросовісну поведінку іранської сторони під час переговорів - тому змушені "використовувати усі інструменти, щоб гарантувати, по-перше, неможливість ядерної загрози з боку Ірану, а по-друге, достатнє забезпечення світових енергетичних ринків".

Республіканець відкинув звинувачення з боку іранської влади у вбивстві чотирьох людей на весіллі на півдні країни внаслідок американського удару. Венс запевнив, що війська США "ніколи не обирають цілями цивільних під час боїв, на відміну від іранської армії".