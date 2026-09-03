Британія і Франція планують збирати ракети SCALP безпосередньо в Україні

Про це ішлося під час зустрічі Енді Бернема й Еммануеля Макрона.

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Прем’єр-міністр Великої Британії і президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі обговорили розгортання локальних складальних ліній далекобійних ракет SCALP на території України.

Як ідеться на сайті британського уряду, ці ракети використовують британські технології. Фактично, SCALP є британською версією французьких ракет Storm Shadow.

Енді Бернем і Еммануель Макрон також відзначили успішні результати нещодавньої зустрічі Коаліції рішучих у Києві.