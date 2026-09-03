Британія і Франція планують збирати ракети SCALP безпосередньо в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії і президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі обговорили розгортання локальних складальних ліній далекобійних ракет SCALP на території України.
Як ідеться на сайті британського уряду, ці ракети використовують британські технології. Фактично, SCALP є британською версією французьких ракет Storm Shadow.
Енді Бернем і Еммануель Макрон також відзначили успішні результати нещодавньої зустрічі Коаліції рішучих у Києві.
- У липні стало відомо, що Україна отримує ліцензії на виробництво ракет SCALP, бомб AASM і спільно з Італією також ракет Aster 30.
- SCALP здатні вражати цілі на відставні 240 км углиб Росії.
- Ракети є всепогодними і оснащеними сучасними навігаційними системами. Швидкість SCALP – до 1500 км/год. Україна запускає їх із літаків Су.