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У Чехії і Словаччині фіксують прокремлівську кампанію для підриву підтримки України

Поширюють потрібні тези «альтернативні» ЗМІ.

У Чехії і Словаччині фіксують прокремлівську кампанію для підриву підтримки України
російська пропаганда

У Європі, зокрема, в Чехії і Словаччині, фіксують розгортання маніпулятивної інформаційної кампанії для відбілювання іміджу Росії, дискредитації європейських інституцій та підриву підтримки України. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Прокремлівські тези просувають через місцеві «альтернативні» медіа. Автори публікацій стверджують, що Росія нібито не становить загрози для Європи, а джерелом нестабільності є політика ЄС і допомога Україні. 

Незалежні дослідники й фактчекери відносять ці ресурси до осередків російського впливу, адже вони синхронізують свої матеріали з російськими медіа і адаптують їх під місцеву аудиторію.

У ЦПД зазначають, що ця операція має нормалізувати образ агресора. Автори підміняють поняття: відсутність негайного вторгнення Росії до країн НАТО вони подають як привід для домовленостей з Москвою, закликаючи ігнорувати її гібридні атаки. Проте відсутність російських танків на кордоні не скасовує агресивного потенціалу РФ, який залишається головною загрозою для безпеки Європи, наголосив Центр протидії дезінформації.

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