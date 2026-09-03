Жительку Києва засудили за організацію підпалів авто українських військових

СБУ також повідомила про підозру її російському кураторові.

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Суд відправив за ґрати на 15 років ув’язнення з конфіскацією майна агентку російської воєнної розвідки.

СБУ повідомила, що затримала безробітну киянку у червні 2024 року під час організації підпалу службового автомобіля Сил оборони. Для викриття зловмисниці спецслужба задіяла «подвійного агента» — жителя, якого раніше викрили на підготовці теракту.

Слідство встановило, що засуджена перебувала на прямому зв’язку зі співробітником російського ГРУ та за його вказівками шукала й вербувала виконавців замовлень. Вона давала спільникам прямі інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв для знищення автомобілів українських військових.

Під час розслідування СБУ також задокументувала злочини куратора агентки, який дистанційно керував її діями, вимагав розширювати мережу та контролював вчинення підпалів.

Суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Також слідчі СБУ заочно повідомили про підозру у підбурюванні до державної зради й російському спецслужбісту.