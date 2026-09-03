Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
ГоловнаСуспільствоВійна

Жительку Києва засудили за організацію підпалів авто українських військових

СБУ також повідомила про підозру її російському кураторові.

Жительку Києва засудили за організацію підпалів авто українських військових
фото ілюстративне
Фото: Укрінформ

Суд відправив за ґрати на 15 років ув’язнення з конфіскацією майна агентку російської воєнної розвідки. 

СБУ повідомила, що затримала безробітну киянку у червні 2024 року під час організації підпалу службового автомобіля Сил оборони. Для викриття зловмисниці спецслужба задіяла «подвійного агента» — жителя, якого раніше викрили на підготовці теракту.

Слідство встановило, що засуджена перебувала на прямому зв’язку зі співробітником російського ГРУ та за його вказівками шукала й вербувала виконавців замовлень. Вона давала спільникам прямі інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв для знищення автомобілів українських військових.

Під час розслідування СБУ також задокументувала злочини куратора агентки, який дистанційно керував її діями, вимагав розширювати мережу та контролював вчинення підпалів.

Суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Також слідчі СБУ заочно повідомили про підозру у підбурюванні до державної зради й російському спецслужбісту.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies