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На Запоріжжі підтвердили ураження російської РЛС "Каста" вартістю 60 млн доларів

РЛС призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей на малих і гранично малих висотах.

На Запоріжжі підтвердили ураження російської РЛС "Каста" вартістю 60 млн доларів
РЛС "Каста"
Фото: Генштаб ЗСУ

У районі Вишневого Запорізької області 1 вересня ударні безпілотники влучили в антену та апаратну станцію російської радіолокаційної станції "Каста". Ураження підтвердили за результатами об’єктивного контролю.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Йдеться про РЛС "Каста-2Е2" (39Н6) – мобільну трикоординатну станцію російського виробництва. Вона призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей на малих і гранично малих висотах, визначення їхніх координат та передачі інформації до пунктів управління протиповітряної оборони.

Станція здатна виявляти літаки, вертольоти, крилаті ракети та безпілотники, зокрема ті, що летять на низькій висоті.

Дальність огляду РЛС становить від 5 до 150 км, а за висотою – до 6 км. Малорозмірні БпЛА на висоті 60 метрів станція може виявляти на відстані 30-44 км залежно від висоти антенної щогли. Її можна підіймати на висоту до 50 метрів.

Орієнтовна вартість такої станції залежно від комплектації становить від 60 млн доларів.

Останні ураження російських об’єктів Силами оборони

  • поблизу Севастополя – російський комплекс РЕБ "Красуха-4", призначений для придушення радіолокаційних систем та засобів зв’язку;
  • у районі Мар'їного в окупованому Криму – пункт управління БпЛА;
  • у Желанному на Донеччині – склад безпілотників;
  • біля Іловайська – склад боєприпасів;
  • на полігоні "Восточный" у Новопетрівці Запорізької області – військові об’єкти противника.
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