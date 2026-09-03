На Запоріжжі підтвердили ураження російської РЛС "Каста" вартістю 60 млн доларів

РЛС призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей на малих і гранично малих висотах.

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У районі Вишневого Запорізької області 1 вересня ударні безпілотники влучили в антену та апаратну станцію російської радіолокаційної станції "Каста". Ураження підтвердили за результатами об’єктивного контролю.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Йдеться про РЛС "Каста-2Е2" (39Н6) – мобільну трикоординатну станцію російського виробництва. Вона призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей на малих і гранично малих висотах, визначення їхніх координат та передачі інформації до пунктів управління протиповітряної оборони.

Станція здатна виявляти літаки, вертольоти, крилаті ракети та безпілотники, зокрема ті, що летять на низькій висоті.

Дальність огляду РЛС становить від 5 до 150 км, а за висотою – до 6 км. Малорозмірні БпЛА на висоті 60 метрів станція може виявляти на відстані 30-44 км залежно від висоти антенної щогли. Її можна підіймати на висоту до 50 метрів.

Орієнтовна вартість такої станції залежно від комплектації становить від 60 млн доларів.

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