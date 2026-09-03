Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві колишнього міліціонера підозрюють в отриманні $20 тисяч за сприяння військовозобов’язаному в оформленні інвалідності

Наразі суд відправив його під варту з альтернативою внесення 266 тис. грн застави

У Києві колишнього міліціонера підозрюють в отриманні $20 тисяч за сприяння військовозобов’язаному в оформленні інвалідності
Фото: Прокуратура Києва

У Києві 51-річному місцевому жителю повідомили про підозру в одержанні грошей за "допомогу" в отримання чоловіком другої групи інвалідності. 

Про це повідомила столична прокуратура. 

Його дії кваліфіковано як "одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженими особами, поєднане з вимаганням такої вигоди" (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодеусу).

Реклама

За даними слідства, чоловік, який колись працював у столичній міліції, запропонував військовозобов’язаному допомогти з оформленням другої групи інвалідності для зняття з військового обліку. Він стверджував, що чоловік отримає так званий "білий квиток" за 20 000 доларів.

Підозрюваного затримали під час одержання грошей.

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 266 тис. грн. 

Фото: Прокуратура Києва

  • Раніше також повідомлялося, що українські правоохоронці викрили та зупинили нові схеми ухилення від мобілізації у різних регіонах України. Серед підозрюваних - пастор.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies