Наразі суд відправив його під варту з альтернативою внесення 266 тис. грн застави

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Києві 51-річному місцевому жителю повідомили про підозру в одержанні грошей за "допомогу" в отримання чоловіком другої групи інвалідності.

Про це повідомила столична прокуратура.

Його дії кваліфіковано як "одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженими особами, поєднане з вимаганням такої вигоди" (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодеусу).

Реклама

За даними слідства, чоловік, який колись працював у столичній міліції, запропонував військовозобов’язаному допомогти з оформленням другої групи інвалідності для зняття з військового обліку. Він стверджував, що чоловік отримає так званий "білий квиток" за 20 000 доларів.

Підозрюваного затримали під час одержання грошей.

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 266 тис. грн.

Фото: Прокуратура Києва