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​Сибіга анонсував нову динаміку у мирних переговорах і закликав стежити за новинами

Важливу роль у процесі відіграють США.

​Сибіга анонсував нову динаміку у мирних переговорах і закликав стежити за новинами
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Фото: Зоряна Стельмах

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом у міжнародних зусиллях задля припинення російської агресії може з’явитися нова динаміка. За його словами, важливу роль у цьому процесі відіграватиме Сполучені Штати.

Про це Сибіга сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джаїшанкаром, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Глава українського МЗС наголосив, що досягнення завершення російської війни без активної участі Вашингтона є нереалістичним. Водночас, за його словами, контакти між Києвом та американською стороною тривають.

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"Нещодавно президент Зеленський мав розмову з американською переговорною групою. З американською переговорною групою, з членами з їхнього боку, підтримується регулярний контакт. І цей діалог не переривався", – сказав Сибіга.

Він не уточнив, про які саме подальші кроки йдеться, однак закликав стежити за найближчими повідомленнями.

Сибіга також підкреслив, що Україна продовжує дипломатичну роботу, попри можливі зміни інтенсивності переговорного процесу в інших столицях.

"В Україні не було ні канікул, ні пауз", – додав міністр.

За його словами, Київ очікує на відновлення активнішої політико-дипломатичної фази мирних зусиль у різних країнах.

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