На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: через нічну атаку РФ руйнування зафіксували у 13 областях

У низці регіонів повітряна тривога фактично не припиняється через загрозу російських реактивних дронів.

Зеленський: через нічну атаку РФ руйнування зафіксували у 13 областях
Обстріл Одеси
Фото: ДСНС України

Внаслідок російської атаки в ніч на 3 вересня руйнування та пошкодження зафіксували у 13 областях України. У низці міст і громад повітряна тривога фактично не припиняється через загрозу російських реактивних дронів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

В Одесі тривають роботи на місці влучання російського дрона у житлову багатоповерхівку. Через пошкодження квартир із 10-го по 17-й поверхи постраждали 17 людей, серед них троє дітей. На місці продовжують працювати екстрені та комунальні служби.

Реклама

Також рятувальники ліквідовують наслідки ударів в Обухівському та Бориспільському районах Київської області. За словами президента, визначена кількість підрозділів ДСНС працює над гасінням пожежі на складі фармацевтичної компанії.

Окрім Київщини та Одещини, російські війська завдали ударів по Нікополю, Херсону, Сумах, Запоріжжю та Хмельницькому.

Зеленський заявив, що Росія продовжує нарощувати інтенсивність атак і закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України.

"Ворог не ходив у відпустки – росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів", – написав президент.

Він наголосив на необхідності прискорити виробництво засобів захисту в Європі, передусім систем ППО для боротьби з ракетами та дронами. Президент додав, що Україна щодня працює з партнерами над новими оборонними пакетами.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies