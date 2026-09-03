Зеленський: через нічну атаку РФ руйнування зафіксували у 13 областях

У низці регіонів повітряна тривога фактично не припиняється через загрозу російських реактивних дронів.

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Внаслідок російської атаки в ніч на 3 вересня руйнування та пошкодження зафіксували у 13 областях України. У низці міст і громад повітряна тривога фактично не припиняється через загрозу російських реактивних дронів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

В Одесі тривають роботи на місці влучання російського дрона у житлову багатоповерхівку. Через пошкодження квартир із 10-го по 17-й поверхи постраждали 17 людей, серед них троє дітей. На місці продовжують працювати екстрені та комунальні служби.

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Також рятувальники ліквідовують наслідки ударів в Обухівському та Бориспільському районах Київської області. За словами президента, визначена кількість підрозділів ДСНС працює над гасінням пожежі на складі фармацевтичної компанії.

Окрім Київщини та Одещини, російські війська завдали ударів по Нікополю, Херсону, Сумах, Запоріжжю та Хмельницькому.

Зеленський заявив, що Росія продовжує нарощувати інтенсивність атак і закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України.

"Ворог не ходив у відпустки – росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів", – написав президент.

Він наголосив на необхідності прискорити виробництво засобів захисту в Європі, передусім систем ППО для боротьби з ракетами та дронами. Президент додав, що Україна щодня працює з партнерами над новими оборонними пакетами.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України