Вночі Хмельниччину тероризували дрони: уламки впали на територію підприємств

Вночі російські війська неодноразово атакували Хмельниччину ударними дронами. Під час повітряних тривог працювали сили протиповітряної оборони, яким вдалося збити або подавити два ворожі безпілотники.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

На території одного з підприємств у Хмельницькому районі впали уламки. Від них загорівся вантажний автомобіль. Площа пожежі становила 40 квадратних метрів. Постраждав водій. Чоловік дістав уламкових поранень спини та плеча, його стан оцінюють як задовільний. Вогонь загасили рятувальники.

Окрім цього, під час іншої атаки виникла пожежа у складському приміщенні одного з підприємств області. Вогонь охопив близько 200 квадратних метрів. Рятувальники теж ліквідували пожежу. Інформації про інших постраждалих наразі немає.