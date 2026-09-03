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Вночі ППО знешкодила 135 ворожих цілей

Влучання було на 15 локаціях, а в чотирьох місцях впали уламки.

Вночі ППО знешкодила 135 ворожих цілей
Ілюстративне фото
Фото: ЗСУ

У ніч на 3 вересня, починаючи із 18:00 вчорашнього дня, Росія запустила по Україні 163 безпілотники. ППО знешкодила 135 із них. Є влучання, також впали уламки.

Про це повідомили у Повітряних силах

У ніч на 3 вересня (з 18:00 2 вересня) противник атакував 163 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні), S8000 "Бандероль", Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Міллерово, Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила і подавила 135 цілей: 135 ворожих БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера та дрони інших типів.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння уламків у чотирьох місцях. 

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

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