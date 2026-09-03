Росіяни атакували дронами Хмельниччину: є постраждалий

Ввечері 2 вересня росіяни атакували Хмельниччину. Є поранений.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Внаслідок роботи ППО, падіння уламків зафіксоване на території одного з підприємств у Хмельницькому районі.Там загорівся вантажний автомобіль та складське приміщення. Пожежу локалізували.
Постраждав водій вантажівки. "У нього зафіксовано уламкові поранення спини. Чоловік перебуває у шоковому стані, йому надають необхідну медичну допомогу", - повідомили в ОВА.
Інформації про інших постраждалих немає.
В Повітряних Силах повідомляли, про рух реактивних безпілотників на Хмельниччині.