Росіяни атакували дронами Хмельниччину: є постраждалий

В Хмельницькому районі працювала ППО. На території одного з підприємств падіння уламків спричинило пожежу.

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Ввечері 2 вересня росіяни атакували Хмельниччину. Є поранений.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Внаслідок роботи ППО, падіння уламків зафіксоване на території одного з підприємств у Хмельницькому районі.Там загорівся вантажний автомобіль та складське приміщення. Пожежу локалізували.

Постраждав водій вантажівки. "У нього зафіксовано уламкові поранення спини. Чоловік перебуває у шоковому стані, йому надають необхідну медичну допомогу", - повідомили в ОВА.

Інформації про інших постраждалих немає.

В Повітряних Силах повідомляли, про рух реактивних безпілотників на Хмельниччині.