Зеленський про стрілянину між спецслужбами: стріляти в Україні можна лише в російських окупантів

Президент заявив, що мають бути кадрові рішення та внутрішні розслідування в обох службах.

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Президент України прокоментував сьогоднішню стрілянину під час спецоперації в Києві між окремими підрозділами СБУ та ГУР. Володимир Зеленський заявив, що Генпрокурор України спільно з ДБР з'ясовують всі деталі.

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні до українців.

"Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії, вся ситуація покроково", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що мають бути кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників інциденту, а також внутрішні розслідування в обох службах.

"Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено", - додав Президент.