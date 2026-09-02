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Зеленський про стрілянину між спецслужбами: стріляти в Україні можна лише в російських окупантів

Президент заявив, що мають бути кадрові рішення та внутрішні розслідування в обох службах.

Зеленський про стрілянину між спецслужбами: стріляти в Україні можна лише в російських окупантів
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент України прокоментував сьогоднішню стрілянину під час спецоперації в Києві між окремими підрозділами СБУ та ГУР. Володимир Зеленський заявив, що Генпрокурор України спільно з ДБР з'ясовують всі деталі.

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні до українців.

"Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії, вся ситуація покроково", - йдеться в повідомленні.

 Зеленський зазначив, що мають бути кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників інциденту, а також внутрішні розслідування в обох службах. 

"Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено", - додав Президент.

  • Під час проведення слідчих дій у справі про підготовку ФСБ Росії теракту проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху на співробітників СБУ здійснили збройний напад.
  • Для протидії нападникам залучили спецпідрозділ Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ. Правоохоронці застосували зброю. Унаслідок зіткнення є поранені серед осіб, які чинили спротив. Нападників затримали.
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