Зеленський про стрілянину між спецслужбами: стріляти в Україні можна лише в російських окупантів

Президент України прокоментував сьогоднішню стрілянину під час спецоперації в Києві між окремими підрозділами СБУ та ГУР. Володимир Зеленський заявив, що Генпрокурор України спільно з ДБР з'ясовують всі деталі.
Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні до українців.
"Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії, вся ситуація покроково", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що мають бути кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників інциденту, а також внутрішні розслідування в обох службах.
"Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено", - додав Президент.
- Під час проведення слідчих дій у справі про підготовку ФСБ Росії теракту проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху на співробітників СБУ здійснили збройний напад.
- Для протидії нападникам залучили спецпідрозділ Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ. Правоохоронці застосували зброю. Унаслідок зіткнення є поранені серед осіб, які чинили спротив. Нападників затримали.