Під час жовтого рівня повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро у Києві.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, який доповів про підготовку заходів реагування на зміну російської тактики ударів по Україні.

За словами Зеленського, ворог застосовує дрони, щоб виснажити цивільне життя. Для цього влада розробляє низку змін.

Зокрема, оновлять системи оповіщення про наявну загрозу. «Будуть запроваджені два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні. Генеральний штаб і Повітряні Сили ЗСУ разом з урядом, Міністерством оборони, МВС та ДСНС України визначатимуть у щотижневому режимі, які показники загрози підлягатимуть оголошенню як жовтий та червоний рівні тривоги. Базово для жовтого рівня – наліт дронів, для червоного рівня – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки», - пояснив глава держави.

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За словами Зеленського, будуть змінені й звукові сигнали оповіщення про повітряну тривогу відповідно до жовтого чи червоного рівня загрози. «Зараз уже скасовано запуск вдруге сирени повітряної тривоги на позначення моменту відбою тривоги – наразі сирена запускається тільки на момент оголошення про початок повітряної тривоги. Готується запровадження більш чітких і диференційованих за рівнем загрози звукових сигналів оповіщення про повітряну тривогу», - додав президент.

Зеленський доручив опрацювати більш чітку географічну диференціацію тривог, щоб оголошення тривоги та реагування було саме в тій частині місцевості, де об’єктивно є загроза.

Наступне нововведення – Кабмін і органи місцевого самоврядування разом із військовими, МВС і ДСНС мають встановити критерії для уможливлення роботи державних структур, органів місцевого самоврядування, бізнесу та інших визначених економічних і соціальних об’єктів під час жовтого рівня загрози.

«Уряд України разом із місцевою владою оновить нормативи розташування у містах та громадах, а також на обʼєктах інфраструктури укриттів, зокрема мобільних укриттів для захисту людей. Доручив прем’єр-міністру підготувати додаткові заходи підтримки для бізнесу, які дозволять оперативно масштабувати розміщення модульних укриттів і забезпечити облаштування приміщень з урахуванням оновлених вимог безпеки», - повідомив Зеленський.

У Києві переглянуть алгоритми роботи громадського транспорту в умовах повітряних тривог.

«Зокрема, під час жовтого рівня працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро – повністю. Місту Києву визначено суттєво розширити кількість одиниць наземного громадського транспорту, щоб компенсувати зупинки в час тривог на Святошинсько-Броварській гілці метрополітену й дублювати наземним транспортом відповідний маршрут метро між станціями «Лісова» та «Дніпро». Буде скорочено й час комендантської години в Києві. Владам інших міст буде запропоновано переглянути межі комендантської години з урахуванням реальних потреб безпеки людей та роботи бізнесу», - заявив глава держави.

Правила роботи закладів освітньої сфери, зокрема, шкіл і дитячих садочків, залишаться незмінними.

Зеленський анонсував також щотижневий режим аудиту наявних алгоритмів реагування на загрозу, оновлення відповідних заходів і консультацій між урядом, місцевою владою та бізнесом.

«Необхідні військові й безпекові структури, державні компанії залучатимуться до роботи. На всіх рівнях у нашій державі повинно відбуватися вчасне оновлення заходів захисту життя у відповідності з конкретними реаліями в містах і громадах та необхідністю гарантувати роботу економіки й збереження соціальної активності в наших містах і громадах», - підсумував глава держави.