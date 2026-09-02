На Київщині через атаку РФ загорівся спортивний комплекс, є поранені

Рятувальники працюють на місцях та ліквідовують наслідки ворожої атаки. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Також унаслідок атаки пошкоджені складські приміщення у Бучанському районі.

За попередніми даними, поранення отримали двоє людей. Медики надають їм необхідну допомогу.

Про це повідомив очільник Київської ОДА Тимур Ткаченко.

Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі Київської області виникла пожежа на території приватного спортивного комплексу. Відомо про поранених.

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