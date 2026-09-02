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На Київщині через атаку РФ загорівся спортивний комплекс, є поранені

Інформація уточнюється.

На Київщині через атаку РФ загорівся спортивний комплекс, є поранені
Наслідки російської атаки на Київщині

Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі Київської області виникла пожежа на території приватного спортивного комплексу. Відомо про поранених.

Про це повідомив очільник Київської ОДА Тимур Ткаченко.

За попередніми даними, поранення отримали двоє людей. Медики надають їм необхідну допомогу.

Також унаслідок атаки пошкоджені складські приміщення у Бучанському районі.

Рятувальники працюють на місцях та ліквідовують наслідки ворожої атаки. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Повітряна тривога триває. Жителів області закликають перебувати в укриттях.

Обстріли Київської області

  • У Київській області внаслідок російських атак 1 вересня постраждали п’ятеро людей, зокрема восьмирічна дитина. 
  • У регіоні також зафіксували пошкодження житлових будинків, автомобілів та складських приміщень.
  • У Києві 2 вересня внаслідок падіння уламків російського безпілотника сталася пожежа. Загоряння відбулось у Голосіївському районі на відкритій території.
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