Єва Ройтер загинула під час порятунку поранених унаслідок повторного удару РФ по Києву.

Фото: Зоряна Стельмах

У Києві 2 вересня попрощалися із 25-річною художницею та парамедикинею "Госпітальєрів" Євою "Планочкою" Ройтер, яка загинула під час порятунку поранених унаслідок повторного удару РФ по Києву.

Єва загинула в ніч на 1 серпня 2026 року внаслідок повторного удару російських військ по місцю прильоту в Києві. Медичний екіпаж, у складі якого була парамедикиня, прибув туди, щоб допомогти пораненим.

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Прощання розпочалося зі служби відспівування у Михайлівському Золотоверхому соборі. Після цього пам’ять Єви вшанували на Майдані Незалежності, а поховали захисницю на Берковецькому кладовищі біля Алеї Героїв.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

"Маючи повне право залишитися в тилу, вона обрала рятувати чужі життя. Єва була невтомною: вивозила поранених, дбала про забезпечення Медичних сил, брала участь у кампанії "Ветерани різні. Перемога одна", нагадуючи про повагу та рівність", - написала у Фейсбук очільниця медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич.

Єва евакуювала поранених військових із найгарячіших точок фронту, працювала на стабілізаційних пунктах та консультувала військових. Останнім часом вона також чергувала разом із рятувальниками у Києві під час російських атак.

"Єва була надзвичайно ініціативною, рішучою та сміливою дівчиною. Останнім часом чергувала з рятувальниками в Києві, бігла під вогонь допомагати іншим і прийняла смерть як геройка", – зазначила Зінкевич.

Із січня 2024 року до літа 2025-го Єва також працювала у роті ударних безпілотних авіаційних комплексів 25-ї окремої повітрянодесантної бригади та долучилася до створення інженерного формування.

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах