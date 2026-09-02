Дрони атакували Київ: удари по навчальному та медзакладу, багатоповерхівці та складах (оновлено)

Мер міста повідомляв, що дрон влучив у багатоповерхівку у Шевченківському районі. Є часткове руйнування будинку.

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У Шевченківському районі Києва після влучання російського безпілотника виникла пожежа в шестиповерховому житловому будинку.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко.

Будинок частково зруйновано. Крім того, неподалік виникла пожежа у триповерховій будівлі.

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Згодом у КМВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі виникло загоряння на території навчального закладу. Також близько 12:40 стало відомо про попередньо, влучання БпЛА в складську будівлю.

У Шевченківському районі пошкоджено медичний заклад. Там повибивало вікна. Постраждалих серед пацієнтів і персоналу, попередньо, немає.

Станом на 12:05 відомо про 7 постраждалих у Києві, 5 – госпіталізували.

Тим часом в Укрзалізниці зазначили, що станом на зараз влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було. Також в компанії попросили довіряти лише офіційним джерелам.