Дрони атакували Київ: удари по навчальному та медзакладу, багатоповерхівці та складах (оновлено)

У Шевченківському районі Києва після влучання російського безпілотника виникла пожежа в шестиповерховому житловому будинку.
Про це написав мер Києва Віталій Кличко.
Будинок частково зруйновано. Крім того, неподалік виникла пожежа у триповерховій будівлі.
Згодом у КМВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі виникло загоряння на території навчального закладу. Також близько 12:40 стало відомо про попередньо, влучання БпЛА в складську будівлю.
У Шевченківському районі пошкоджено медичний заклад. Там повибивало вікна. Постраждалих серед пацієнтів і персоналу, попередньо, немає.
Станом на 12:05 відомо про 7 постраждалих у Києві, 5 – госпіталізували.
Тим часом в Укрзалізниці зазначили, що станом на зараз влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було. Також в компанії попросили довіряти лише офіційним джерелам.
- Вранці у Голосіївському районі Києва після падіння уламків російського безпілотника загорілася відкрита територія. За словами Кличка, інформації про постраждалих не надходило.