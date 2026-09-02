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На Київщині у двох населених пунктах погіршилася якість повітря

Йдеться про Бориспіль та Іванків.

На Київщині у двох населених пунктах погіршилася якість повітря
Наслідки обстрілів Київсбкої області
Фото: Нацполіція України

У Борисполі та Іванкові Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація з посиланням на результати цілодобового моніторингу.

Фахівці зазначають, що концентрація пилу є помірною, однак може спричиняти незначний дискомфорт під час дихання у людей, чутливих до подразнень. До покращення якості повітря в КОВА рекомендують тримати вікна зачиненими, за можливості менше часу проводити на вулиці, пити достатньо води та користуватися очищувачами повітря на максимальній потужності.

Водночас в інших населених пунктах області, де проводять моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не виявили. Рівень гамма-випромінювання відповідає природному фону.

Станом на 2 вересня якість повітря на Київщині контролюють на 15 пунктах спостереження. Один із них – в Узині – тимчасово не працює через відсутність електропостачання.

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