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Через російські атаки є знеструмлення в п'яти областях, найскладніша ситуація - на Одещині

Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються відновлювальні роботи. 

Через російські атаки є знеструмлення в п'яти областях, найскладніша ситуація - на Одещині
Ілюстративне фото
Фото: Міністерство енергетики України

Станом на ранок 2 вересня через російські атаки є знеструмлення у п'яти областях, найскладнішою є ситуація в Одеській області.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Вночі ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру Одещини. Ситуація у цьому регіоні наразі є найскладнішою. Аварійно-відновлювальні роботи в області почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики намагаються якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання", - йдеться в повідомленні.

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Також на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях. 

Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Водночас, зазначається, що споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 2 вересня, станом на 09:30, воно було на 6,8% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Учора, 1 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,4% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок 31 серпня. Причина – спадання спеки у більшості регіонів України та зменшення необхідності у масовому використанні кондиціонерів. 

"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00",- зазначили в Укренерго.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Про них можна дізнатися на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.

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