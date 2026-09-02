На Харківщині унаслідок обстрілів росіян постраждали четверо осіб

Ворог застосовував по Харківщині одну ракету, керовану авіаційну бомбу і понад 130 дронів різних типів.

На трасі біля села Чорноглазівка Золочівської громади отримав поранення 59-річний чоловік . На трасі біля села Садове Близнюківської громади поранено 47-річного чоловіка .

У селі Червона Хвиля Великобурлуцької громади зазнав поранень 72-річний чоловік . У селі Зелений Гай Великобурлуцької громади поранено 49-річного чоловіка .

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Ворог вдарив по області одною ракетою, керованою авіаційною бомбою і понад 130 дронами різних типів.

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