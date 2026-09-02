На Харківщині унаслідок обстрілів росіян постраждали четверо осіб

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Унаслідок обстрілів постраждали четверо людей.
У селі Червона Хвиля Великобурлуцької громади зазнав поранень 72-річний чоловік. У селі Зелений Гай Великобурлуцької громади поранено 49-річного чоловіка.
На трасі біля села Чорноглазівка Золочівської громади отримав поранення 59-річний чоловік. На трасі біля села Садове Близнюківської громади поранено 47-річного чоловіка.
Ворог застосовував по Харківщині одну ракету, керовану авіаційну бомбу і понад 130 дронів різних типів.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено адмінбудівлю, будинок культури (с. Одноробівка), приватний будинок, навчальний заклад, електромережі (сел. Золочів), автомобіль (с. Чорноглазівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Червона Хвиля);
- у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Циркуни), 2 приватні будинки (сел. Слатине, с. Безруки), електромережі (м. Дергачі);
- у Лозівському районі пошкоджено адмінбудівлю (с. Вишневе), електромережі (с. Енергетиків), автомобіль (сел. Близнюки), залізничну інфраструктуру, господарчу споруду (с. Самійлівка), електромережі (с. Картамиш), вантажний автомобіль (с. Вільне Друге);
- у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль, приватний будинок, господарчу споруду (с. Шестакове).