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Через російську агресію на Херсонщині загинули 3 людини і поранення отримали 15

Російські військові пошкодили 11 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. 

Через російську агресію на Херсонщині загинули 3 людини і поранення отримали 15
Фото: nikvesti.com

Через російську агресію у Херсонській області 2 людини загинули, ще 15 дістали поранення, з них дві дитини.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові, зокрема, пошкодили 11 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили адмінбудівлі, церкву, магазин, будинок культури, спортивний комплекс, банківську установу, автівки швидкої та приватні автомобілі.

Під ворожими авіаційними, дроновими та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Благовіщенське, Урожайне, Новорайськ, Високе, Костирка, Борозенське, Заможне, Раківка, Дар'ївка, Золота Балка, Нововоронцовка, Шевченківка, Зимівник, Зеленівка, Садове, Висунці, Надіївка, Хрещенівка, Осокорівка, Миколаївка, Михайлівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Ольгівка, Саблуківка, Тягинка, Комишани, Чорнобаївка, Новодмитрівка, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульяновка, Федорівка, Токарівка, Іванівка, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Ромашкове, Розлив, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка та місто Херсон.

Також стало відомо, що російські окупанти 31 серпня вбили жінку у Микільському Дар’ївської громади.

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