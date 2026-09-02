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Сили оборони ліквідували ще 1390 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні вже близько 1 491 030 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1390 російських окупантів
Ілюстративне фото
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1390 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже близько 1 491 030 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.26 склали:

  • особового складу – близько 1 491 030 (+1 390) осіб 
  • танків – 12 324 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 25 263 (+6) од.
  • артилерійських систем – 49 016 (+62) од.
  • РСЗВ – 2 081 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 598 (+1) од.
  • літаків – 440 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 464 (+12) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 494 146 (+1 969) од.
  • крилаті ракети – 5 070 (+10) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 142 715 (+383) од.
  • спеціальна техніка – 4 625 (+2) од.

Дані уточнюються. 

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