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Росіяни атакували Київщину безпілотниками: є постраждала

Зафіксовані пошкодження в Бучанському та Броварському районах.

Росіяни атакували Київщину безпілотниками: є постраждала
Ліквідація наслідків атаки, ілюстративне фото
Фото: ДСНС України в Telegram

Росіяни вже шосту добу поспіль атакують безпілотниками Київську область. Є пошкодження у двох районах. Внаслідок атак постраждала жінка.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

У Броварському районі пошкоджено приватний будинок. Внаслідок атаки 55-річна жінка дістала поранення. Її госпіталізували із раною стегна.

У Бучанському через атаку росіян пошкоджені складські приміщення. Рятувальники ліквідовують пожежу.

  • Внаслідок ворожого удару по Борисполю загинули чотири людини, ще 13 отримали поранення. Ворог бив по цивільних об'єктах і житлових будинках. Пошкоджено 5-поверхівку, звідти евакуювали 48 людей. 
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