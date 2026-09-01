Росіяни атакували Київщину безпілотниками: є постраждала

У Бучанському через атаку росіян пошкоджені складські приміщення. Рятувальники ліквідовують пожежу.

У Броварському районі пошкоджено приватний будинок. Внаслідок атаки 55-річна жінка дістала поранення. Її госпіталізували із раною стегна.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко .

Росіяни вже шосту добу поспіль атакують безпілотниками Київську область. Є пошкодження у двох районах. Внаслідок атак постраждала жінка.

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Зафіксовані пошкодження в Бучанському та Броварському районах.

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