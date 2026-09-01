Росіяни атакували Київщину безпілотниками: є постраждала

Росіяни вже шосту добу поспіль атакують безпілотниками Київську область. Є пошкодження у двох районах. Внаслідок атак постраждала жінка.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
У Броварському районі пошкоджено приватний будинок. Внаслідок атаки 55-річна жінка дістала поранення. Її госпіталізували із раною стегна.
У Бучанському через атаку росіян пошкоджені складські приміщення. Рятувальники ліквідовують пожежу.
- Внаслідок ворожого удару по Борисполю загинули чотири людини, ще 13 отримали поранення. Ворог бив по цивільних об'єктах і житлових будинках. Пошкоджено 5-поверхівку, звідти евакуювали 48 людей.