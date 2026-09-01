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Внаслідок обстрілу на Київщині загинула людина, є постраждалі

Ворожий удар був спрямований на Бориспіль.

Внаслідок обстрілу на Київщині загинула людина, є постраждалі
ілюстративне фото
Фото: ДСНС Київщини

Голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про наслідки масованої комбінованої російської атаки на столичний регіон.

Ворог бив по цивільних об'єктах і житлових будинках. У Борисполі пошкоджено 5-поверхівку, звідти евакуювали 48 людей. Пожежу на сусідній парковці ліквідовано. Вісім людей постраждали, серед них дитина. 

Також росіяни атакували підприємство. Відомо про одну загиблу людину та одну травмовану.

Рятувальники, медики та поліцейські працюють на місцях влучань та фіксують наслідки.

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