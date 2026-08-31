Російський безпілотник атакував Миколаївщину: є постраждалий

31 серпня ввечері росіяни атакували Миколаївський район безпілотником типу «Shahed». Є постраждалий.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Внаслідок атаки поранено 54-річного чоловіка.
"Медики надали йому необхідну допомогу, його стан стабільний. Подальше лікування чоловік проходитиме амбулаторно", - зазначив Решетілов.
Також внаслідок атаки виникла пожежа вантажного автотранспорту.
- Вчора російська армія знову атакувала Миколаївщину дронами різних типів. Постраждав чоловік, він у стабільному стані. Пошкоджені склади, будинки та авто.