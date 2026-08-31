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Російський безпілотник атакував Миколаївщину: є постраждалий

Через атаку загорівся вантажний автотранспорт.

Російський безпілотник атакував Миколаївщину: є постраждалий
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

31 серпня ввечері росіяни атакували Миколаївський район безпілотником типу «Shahed». Є постраждалий. 

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Внаслідок атаки поранено 54-річного чоловіка. 

"Медики надали йому необхідну допомогу, його стан стабільний. Подальше лікування чоловік проходитиме амбулаторно", - зазначив Решетілов.

Також внаслідок атаки виникла пожежа вантажного автотранспорту.

  • Вчора російська армія знову атакувала Миколаївщину дронами різних типів. Постраждав чоловік, він у стабільному стані. Пошкоджені склади, будинки та авто.
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