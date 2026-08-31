Російський безпілотник атакував Миколаївщину: є постраждалий

"Медики надали йому необхідну допомогу, його стан стабільний. Подальше лікування чоловік проходитиме амбулаторно", - зазначив Решетілов.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

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