1 вересня в Україні буде переважно без опадів, середня денна температура +28°

У вівторок, 1 вересня, в західних, північних, вдень і Вінницькій та Черкаській областях прогнозують короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі 13-18°, на сході країни 9-14; вдень 23-28°.
На Київщині та в Києві мінлива хмарність. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
В області очікуються короткочасні дощі (вночі місцями); вдень подекуди грози. В Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ.
Температура повітря по області вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.
Попередження про пожежну небезпеку в Україні
З 1 по 3 вересня в північних, центральних (крім Вінницької, 1 вересня і Кіровоградської), південних (крім Одеської), Хмельницькій та Харківській областях, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.