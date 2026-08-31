1 вересня в Україні буде переважно без опадів, середня денна температура +28°

В більшості областей з 1 по 3 вересня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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У вівторок, 1 вересня, в західних, північних, вдень і Вінницькій та Черкаській областях прогнозують короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр в Facebook Прогноз погоди на 1 вересня

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Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 13-18°, на сході країни 9-14; вдень 23-28°.

На Київщині та в Києві мінлива хмарність. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

В області очікуються короткочасні дощі (вночі місцями); вдень подекуди грози. В Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ.

Температура повітря по області вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

З 1 по 3 вересня в північних, центральних (крім Вінницької, 1 вересня і Кіровоградської), південних (крім Одеської), Хмельницькій та Харківській областях, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.