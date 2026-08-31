Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Корецький: 83% школярів в Україні мають доступ до укриттів

В Україні 1 вересня почнуть роботу 25 тисяч закладів освіти.

Корецький: 83% школярів в Україні мають доступ до укриттів
Сергій Корецький
Фото: Телеграм Сергія Корецького

В Україні напередодні нового навчального року обговорили безпеку освітнього процесу, стан укриттів, організацію харчування, забезпечення підручниками та оплату праці педагогів. 

Про це повідомив глава уряду Сергій Корецький.

1 вересня в Україні розпочнуть роботу 25 тисяч закладів освіти. У громадах із підвищеним ризиком російських ударів масові заходи проводити не повинні. 

Реклама

Лінійки та інші урочистості мають відбуватися з урахуванням безпекової ситуації, місткості укриттів та можливості швидко перейти до них у разі повітряної тривоги. Рішення щодо проведення таких заходів ухвалюватимуть громади на місцях.

"Безпека дітей і педагогів важливіша за будь-які урочистості", – наголосив Сергій Корецький.

Наразі понад 82% дітей у дошкільній освіті мають доступ до укриттів. У школах цей показник становить 83% учнів. Йдеться про понад 9 тисяч закладів дошкільної та 11 тисяч закладів загальної середньої освіти.

Водночас за кошти державного бюджету триває будівництво ще 131 укриття, зокрема 18 підземних дитячих садків. Після завершення робіт доступ до укриттів матимуть 87% вихованців та учнів.

Ціль до кінця 2027 року – забезпечити укриттями 92% школярів. Для порівняння, у 2025 році цей показник становив 77%, а у 2022 році – лише 10%.

Читайте такожКМДА: навчання в школах Києва розпочнеться в очно-дистанційному форматі

У закладах вищої, фахової передвищої та професійної освіти ситуація складніша. Доступ до укриттів мають 68% здобувачів освіти. Укриття наразі є у 965 із 1420 університетів та коледжів.

Університети та коледжі самостійно визначатимуть формат і графік навчання в межах своєї автономії. Залежно від безпекової ситуації, місткості укриттів та особливостей освітніх програм вони можуть поєднувати очне, змішане та дистанційне навчання.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies