Корецький: 83% школярів в Україні мають доступ до укриттів

В Україні 1 вересня почнуть роботу 25 тисяч закладів освіти.

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В Україні напередодні нового навчального року обговорили безпеку освітнього процесу, стан укриттів, організацію харчування, забезпечення підручниками та оплату праці педагогів.

Про це повідомив глава уряду Сергій Корецький.

1 вересня в Україні розпочнуть роботу 25 тисяч закладів освіти. У громадах із підвищеним ризиком російських ударів масові заходи проводити не повинні.

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Лінійки та інші урочистості мають відбуватися з урахуванням безпекової ситуації, місткості укриттів та можливості швидко перейти до них у разі повітряної тривоги. Рішення щодо проведення таких заходів ухвалюватимуть громади на місцях.

"Безпека дітей і педагогів важливіша за будь-які урочистості", – наголосив Сергій Корецький.

Наразі понад 82% дітей у дошкільній освіті мають доступ до укриттів. У школах цей показник становить 83% учнів. Йдеться про понад 9 тисяч закладів дошкільної та 11 тисяч закладів загальної середньої освіти.

Водночас за кошти державного бюджету триває будівництво ще 131 укриття, зокрема 18 підземних дитячих садків. Після завершення робіт доступ до укриттів матимуть 87% вихованців та учнів.

Ціль до кінця 2027 року – забезпечити укриттями 92% школярів. Для порівняння, у 2025 році цей показник становив 77%, а у 2022 році – лише 10%.

У закладах вищої, фахової передвищої та професійної освіти ситуація складніша. Доступ до укриттів мають 68% здобувачів освіти. Укриття наразі є у 965 із 1420 університетів та коледжів.

Університети та коледжі самостійно визначатимуть формат і графік навчання в межах своєї автономії. Залежно від безпекової ситуації, місткості укриттів та особливостей освітніх програм вони можуть поєднувати очне, змішане та дистанційне навчання.