Росіяни атакували один із супермаркетів у Херсоні, поранено дитину

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські окупанти атакували дроном один із супермаркетів у Центральному районі Херсона. Унаслідок атаки постраждав 11-річний хлопчик.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"Близько 16:30 ворог атакував один із супермаркетів у Центральному районі міста", – ідеться у повідомленні.

Російський дрон влучив у дах торговельного залу супермаркету. За попередніми даними, поранення дістав 11-річний хлопчик, якого доставили в лікарню, де надають необхідну допомогу.

Також меддопомога знадобилась 47-річній жінці, яка потрапила під удар російського дрона вранці 26 серпня. Вона отримала мінно-вибухову травму. Наразі потерпілій надають необхідну допомогу.

Загалом, упродовж дня через обстріли РФ на Херсонщині загинули троє людей, ще семеро отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру та автотранспорт.