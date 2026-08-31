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СБУ від початку року викрила понад 150 осіб у справах про зраду, шпигунство та корупцію

151 людині вже повідомили про підозру, серед них – 48 посадовців Служби безпеки України.

СБУ від початку року викрила понад 150 осіб у справах про зраду, шпигунство та корупцію
Фото: СБУ

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ посилює боротьбу з російською агентурою, витоком службової інформації та корупційними схемами всередині спецслужби.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Від початку 2026 року за матеріалами внутрішньої безпеки СБУ розпочали 186 кримінальних проваджень, у межах яких  151 особі повідомили про підозру. Серед них – 48 посадовців СБУ.

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Фото: СБУ

"Очищення СБУ від російських агентів, зрадників і корупціонерів – це запорука успішної та ефективної роботи Служби безпеки. Це одне із найважливіших питань, яке знаходиться на моєму особистому контролі", – заявив очільник СБУ генерал-майор Олександр Поклад.

За його словами, незалежно від посади, звання чи попередніх заслуг фігурантів очікує жорстка реакція. Водночас у СБУ планують посилювати захист своїх співробітників від спроб російських спецслужб завдати удару по них.

Фото: СБУ

Лише протягом останнього тижня співробітники внутрішньої безпеки СБУ викрили п’ять злочинів, пов’язаних із передачею ворогу службової інформації та стеженням за працівниками української спецслужби.

На Одещині викрили співробітника СБУ, якого, за даними слідства, завербували російські спецслужби. Він передавав ворогу секретні відомості про військовослужбовців Сил оборони та правоохоронців.

На Київщині викрили нотаріуса, яка, за версією слідства, шукала інформацію про співробітників СБУ в державних інформаційних ресурсах і передавала її громадянам РФ, пов’язаним із російськими спецслужбами.

Фото: СБУ

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На Житомирщині затримали співробітника СБУ, якого підозрюють у передачі стороннім особам даних із інформаційних систем правоохоронних органів.

На Київщині затримали чоловіка, який продавав військовозобов’язаним підроблені посвідчення, схожі на документи СБУ.

Фото: СБУ

На Закарпатті внутрішня безпека СБУ спільно з ДБР повідомила про підозру двом чинним співробітникам Служби. За даними слідства, вони організували незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон поза пунктами пропуску.

Фігурантам інкримінують, зокрема, державну зраду, шпигунство, незаконне переправлення осіб через державний кордон, порушення недоторканності приватного життя та одержання неправомірної вигоди.

Залежно від кваліфікації злочинів підозрюваним може загрожувати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудові розслідування тривають, а комплексні заходи проводять співробітники Головного управління внутрішньої безпеки спільно з правоохоронними органами за процесуального керівництва прокуратури.

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