Також є влучання поруч з об'єктом інфраструктури та по вантажівках з продуктами.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російський безпілотник “Італмас” влучив у квартиру 5-поверхівки у Ковпаківському районі Сум.

Про це повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Дрон не здетонував, але сталося загорання помешкання, яке вже локалізовано.

Реклама

Станом на 15:25, за інформацією Кривошеєнка, відомо про ще один удар реактивним БпЛА по багатоквартирному житловому будинку у Зарічному районі. Внаслідок російської атаки на житловий сектор міста, попередньо постраждали 4 людей. Їх стан оцінюється як середньої тяжкості.

Фото: Сумська МВА Наслідки атаки РФ по Зарічному районі м.Суми

На верхньому поверсі сталося задимлення в одній з квартир. Пошкоджено кілька приватних автівок.

Окрім того, вночі у Ковпаківському районі зафіксували два влучання після атак ворога.

Росія “Молнією” вдарила поблизу одного з обʼєктів міської інфраструктури. Другий удар завдав FPV-дрон по двох продуктових вантажівках. Унаслідок зайнялася пожежа, яку локалізовано.