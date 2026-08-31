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Російський дрон влучив у квартиру п’ятиповерхівки у Сумах, є постраждалі (доповнено)

Також є влучання поруч з об'єктом інфраструктури та по вантажівках з продуктами.

Російський дрон влучив у квартиру п’ятиповерхівки у Сумах, є постраждалі (доповнено)
Наслідки обстрілу росіянами Ковпаківського району Сум

Російський безпілотник “Італмас” влучив у квартиру 5-поверхівки у Ковпаківському районі Сум.

Про це повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Дрон не здетонував, але сталося загорання помешкання, яке вже локалізовано. 

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Станом на 15:25, за інформацією Кривошеєнка, відомо про ще один удар реактивним БпЛА по багатоквартирному житловому будинку у Зарічному районі. Внаслідок російської атаки на житловий сектор міста, попередньо постраждали 4 людей. Їх стан оцінюється як середньої тяжкості. 

Наслідки атаки РФ по Зарічному районі м.Суми
Фото: Сумська МВА
Наслідки атаки РФ по Зарічному районі м.Суми

На верхньому поверсі сталося задимлення в одній з квартир. Пошкоджено кілька приватних автівок. 

Окрім того, вночі у Ковпаківському районі зафіксували два влучання після атак ворога.

Росія “Молнією” вдарила поблизу одного з обʼєктів міської інфраструктури. Другий удар завдав FPV-дрон по двох продуктових вантажівках. Унаслідок зайнялася пожежа, яку локалізовано. 

Наслідки обстрілу росіянами Ковпаківського району Сум
Наслідки обстрілу росіянами Ковпаківського району Сум

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