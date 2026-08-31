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На Харківщині окупанти атакували дроном автомобіль із дітьми

Унаслідок атаки 7-річна дівчинка та 3-річний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес.

На Харківщині окупанти атакували дроном автомобіль із дітьми
Фото: pershij.com.ua

Російські військові атакували безпілотником автомобіль із родиною у Золочеві на Харківщині. Двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили БпЛА по автомобілю з дітьми у Золочеві. 7-річна дівчинка і 3-річний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес. Їхні батьки не постраждали", – ідеться у повідомленні.

Родина вчасно зреагувала і з машини всі вийшли. Медики оглянули їх та надали необхідну допомогу на місці.  

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