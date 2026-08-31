На Харківщині окупанти атакували дроном автомобіль із дітьми

Російські військові атакували безпілотником автомобіль із родиною у Золочеві на Харківщині. Двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти вдарили БпЛА по автомобілю з дітьми у Золочеві. 7-річна дівчинка і 3-річний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес. Їхні батьки не постраждали", – ідеться у повідомленні.
Родина вчасно зреагувала і з машини всі вийшли. Медики оглянули їх та надали необхідну допомогу на місці.
- Упродовж минулої доби російська армія поранила на Харківщині чотирьох людей. Ворожих ударів зазнали Харків і 13 населених пунктів області.