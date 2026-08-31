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У Харківській області четверо людей постраждали від російських атак

Росіяни били по області КАБами та дронами різних типів. 

У Харківській області четверо людей постраждали від російських атак
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби російська армія поранила на Харківщині чотирьох людей. Ворожих ударів зазнали Харків і 13 населених пунктів області.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Андріївка Донецької громади поранені жінки 42 і 43 років та 67-річний чоловік, а у сел. Близнюки поранено 48-річного чоловіка.

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

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Ворог атакував БпЛА Шевченківський і Слобідський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 8 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 11 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджена господарча споруда і паркан. 

У Богодухівському районі понівечені електромережі у с. Огульці. 

В Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки у сел. Шевченкове і с. Волоська Балаклія.  

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок у с. Андріївка, а також 11 приватних будинків, 5 автомобілів, господарчу споруду у м. Ізюм. 

В Харківському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль у сел. Слатине, приватний будинок, 2 господарчі споруди у сел. Буди. 

У Лозівському районі пошкоджено автомобіль у с. Добровілля, приватний будинок, сарай, 2 автомобілі, автобус у сел. Близнюки та АЗС у м. Лозова. 

У Чугуївському районі пошкоджено електромережі у с. Приморське та м. Слобожанське. 

Наслідки російської атаки у Харківській області
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки у Харківській області

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 78 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 56 252 людини.

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