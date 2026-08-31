Упродовж минулої доби російська армія поранила на Харківщині чотирьох людей. Ворожих ударів зазнали Харків і 13 населених пунктів області.
Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Андріївка Донецької громади поранені жінки 42 і 43 років та 67-річний чоловік, а у сел. Близнюки поранено 48-річного чоловіка.
Ворог атакував БпЛА Шевченківський і Слобідський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 2 КАБ;
- 1 БпЛА типу «Герань-2»;
- 2 БпЛА типу «Ланцет»;
- 8 БпЛА типу «Молнія»;
- 2 fpv-дрони;
- 11 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
У Харкові пошкоджена господарча споруда і паркан.
У Богодухівському районі понівечені електромережі у с. Огульці.
В Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки у сел. Шевченкове і с. Волоська Балаклія.
В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок у с. Андріївка, а також 11 приватних будинків, 5 автомобілів, господарчу споруду у м. Ізюм.
В Харківському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль у сел. Слатине, приватний будинок, 2 господарчі споруди у сел. Буди.
У Лозівському районі пошкоджено автомобіль у с. Добровілля, приватний будинок, сарай, 2 автомобілі, автобус у сел. Близнюки та АЗС у м. Лозова.
У Чугуївському районі пошкоджено електромережі у с. Приморське та м. Слобожанське.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 78 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 56 252 людини.