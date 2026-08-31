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​Сили оборони за добу знищили 1600 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 488 200 осіб. 

​Сили оборони за добу знищили 1600 окупантів
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1600 солдатів, 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 7 РСЗВ, 3 засоби ППО, 467 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 7 штук спецтехніки.

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.26 склали:

  • особового складу – близько 1 488 200 (+1 600) осіб 
  • танків – 12 316 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 25 255 (+7) од.
  • артилерійських систем – 48 883 (+50) од.
  • РСЗВ – 2 079 (+7) од.
  • засоби ППО – 1 597 (+3) од.
  • літаків – 440 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 442 (+7) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 490 402 (+2 055) од.
  • крилаті ракети – 5 060 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 141 920 (+467) од.
  • спеціальна техніка – 4 621 (+7) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються. 

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