​Сили оборони за добу знищили 1600 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.26 склали:

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1600 солдатів, 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 7 РСЗВ, 3 засоби ППО, 467 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 7 штук спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 488 200 осіб.

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