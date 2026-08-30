PepsiCo повідомила про пошкодження виробництва на Миколаївщині внаслідок російського удару

Під час російської атаки 29 серпня було пошкоджено виробничий об'єкт компанії PepsiCo у Миколаївській області.
Про це повідомила компанія у соцмережах.
"Безпека наших співробітників – наш головний пріоритет, і ми підтверджуємо, що потерпілих немає", – йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що наразі оцінюють повний масштаб наслідків пошкодження виробництва і вживає заходів для відновлення постачання продукції споживачам.
Американська транснаціональна компанія PepsiСo в Україні має три підприємства: два виробничі комплекси в Миколаївській області з виробництва снеків та напоїв та молокопереробний завод у Київській області.
- Раніше повідомлялося, щ на Миколаївщині російський дрон пошкодив склад підприємства харчової промисловості.
- 28 і 29 серпня Росія атакувала цивільну і енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Пошкоджено господарський супермаркет і склади.
- "Миколаївобленерго" повідомило про те, що у Миколаєві, а також Миколаївському та Баштанському районах із 18:00 29 серпня запровадили локальні графіки відключень електроенергії. Обмеження пов’язані саме з наслідками останньої російської атаки.