PepsiCo повідомила про пошкодження виробництва на Миколаївщині внаслідок російського удару

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Під час російської атаки 29 серпня було пошкоджено виробничий об'єкт компанії PepsiCo у Миколаївській області.

Про це повідомила компанія у соцмережах.

"Безпека наших співробітників – наш головний пріоритет, і ми підтверджуємо, що потерпілих немає", – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що наразі оцінюють повний масштаб наслідків пошкодження виробництва і вживає заходів для відновлення постачання продукції споживачам.

Американська транснаціональна компанія PepsiСo в Україні має три підприємства: два виробничі комплекси в Миколаївській області з виробництва снеків та напоїв та молокопереробний завод у Київській області.