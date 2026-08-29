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Ворог вдарив по енергетиці та господарському магазину в Миколаївській області

За даними рятувальників, минулося без поранених. 

Ворог вдарив по енергетиці та господарському магазину в Миколаївській області
Наслідки атаки в Миколаївській області
Фото: ДСНС України в Facebook

28 і 29 серпня Росія атакувала цивільну і енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Пошкоджено господарський супермаркет і склади.

На місці удару спалахнула пожежа. За інформацією ДСНС, поранених немає.

«Під ударом опинився також об’єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджені вікна багатоквартирних будинків, адмінбудівля, три гаражі та автомобіль. Виникла пожежа, обійшлося без постраждалих», – йдеться у повідомленні. 

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В Миколаївському районі окупанти атакували енергетику. 

Наслідки атаки в Миколаївській області
Фото: ДСНС України в Facebook
Наслідки атаки в Миколаївській області

Атака по Миколаївській області
Фото: ДСНС України в Facebook
Атака по Миколаївській області

У зв'язку з загрозою повторних ударів рятувальникам доводилося переривати роботи, однак після стабілізації ситуації їх продовжили. 

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