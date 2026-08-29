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6 людей постраждали в Бучанському районі: прокуратура розслідує обставини детонації та можливе службове недбальство (оновлено)

На території підприємства в селі Мила внаслідок влучання безпілотника виникла масштабна пожежа з детонацією.

6 людей постраждали в Бучанському районі: прокуратура розслідує обставини детонації та можливе службове недбальство (оновлено)
ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Прокуратура розслідує обставини детонації на території підприємства в Бучанському районі та факт можливого службового недбальства. Там постраждали шестеро людей.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"За попередніми даними, 28 серпня близько 20:10 внаслідок атаки рф на території одного з підприємств у селі Мила сталося падіння або влучання безпілотного літального апарата, тип якого встановлюється", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація. На місці працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби.

Відомо про пʼятьох постраждалих.

У Бучанському районі знищено приватний житловий будинок, ще сім будинків пошкоджено. Також пошкоджено пожежний автомобіль та пансіонат для людей похилого віку.

"Буде перевірено законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність необхідних дозволів та погоджень, а також дії посадових осіб, які ухвалювали відповідні рішення", - зазначили в ОГП.

Досудове розслідування триває.

За оновленими даними від Київської ОВА, кількість постраждалих зросла до шести. З місця події евакуйовано 165 людей. 

Через вибухи на трасі Київ-Чоп з 15-го по 32-й км перекрили рух транспортних засобів. 

"На жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком", - заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

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