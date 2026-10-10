Росіяни атакували Київ "Цирконами", є постраждалі (оновлено)

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Близько 14:00 10 жовтня Росія розпочала чергову ракетну атаку на Київ. Моніторингові канали повідомляли про загрозу застосування ракет "Циркон" у напрямку столиці.

"Ракета на Чернігів через Сумщину на Київ", - повідомили у Повітряних силах.

Мер Києва Віталій Кличко попередив про атаку та закликав містян залишатися в укриттях.

Станом на 14:20 відомо про падіння уламків в Оболонському районі. Уламки впали на відкритій території житлового будинку. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Також за попередньою інформацією, зафіксовано влучання в будівлю ресторану. Станом на 14:48 у будівлі ресторану, де зафіксували влучання, виникла пожежа.

Четверо людей постраждали. Один із них — у тяжкому стані. Медики надають їм допомогу.