Пантелеєв: у Києві через атаки РФ напружена ситуація з електро- та водопостачанням

У Києві через атаки РФ напружена ситуація з електро- та водопостачанням. На лівому березі діють погодинні, а на правому – аварійні відключення, і через це у Солом’янському, Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах воду подають зі зниженим тиском.

Про це повідомив на брифінгу в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Енергетики працюють над тим, щоб стабілізувати ситуацію. Ситуація міняється по декілька разів на день, але тим не менш всі служби працюють 24/7 і роблять все для того, щоби електропостачання в столиці було стабільним. Ця ситуація відповідно впливає і на водопостачання. Наразі правий берег, а саме Солом'янський, Святошинський, Голосіївський, Шевченківський район працюють на пониженому тиску води. Також фахівці-комунальники спільно з енергетиками працюють над відновленням електропостачання столиці», – розповів чиновник.

Для систем водо- і теплопостачання вже встановили 700 генераторів, із них водопостачання має 27 МВт резервного живлення. Ще близько 40 МВт дадуть спеціальні електростанції.

«Зараз мова йде про будівництво електростанцій спеціальних, великої потужності, саме для системи водопостачання. Ми ці заходи планували, ми розуміли ризики, і відповідно були передбачені кошти, розроблялись проєкти, які зараз реалізуються. Вже третина робіт виконана, ще близько 40 МВт потужності, саме електростанції, які забезпечать цю потужність, в стадії реалізації. Замовлено відповідне обладнання, яке виробляється, і виробляється зокрема за кордоном, тому що обладнання воно достатньо технологічно серйозне», – сказав Пантелеєв.

Завершити проєкт планують до кінця року.