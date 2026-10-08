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Кличко: жодна понтонна переправа не зможе замінити мости, але варіант їх побудови не виключають

Життя міста залежить від ППО, підкреслив мер.

Кличко: жодна понтонна переправа не зможе замінити мости, але варіант їх побудови не виключають
Мер Віталій Кличко на місці трагедії
Фото: Зоряна Стельмах

Київ не виключає необхідності будівництва понтонних переправ у разі повного руйнування мостів через Дніпро ворогом. Київ має бути готовим до різних сценаріїв, але жодна понтонна переправа не зможе замінити мости в питанні трафіку.

Про це на організованому LB і EFO Group заході повідомив міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що життя міста повністю залежить від спроможності захисників відбивати атаки. 

«Роботу ППО ніхто не може замінити, і тому, коли повітряна тривога, я молюсь, звертаюсь до Боженьки і наших військових ППО, щоб вони ефективно відпрацювали», – прокоментував він. 

Він сказав, що весь час звертається до міжнародних партнерів з закликом посилити ППО країни. 

  • Цієї осені росіяни почали прицільно атакувати мости через Дніпро в Києві. Під ударами перебували Північний та Південний мости. Міністр відновлення та інфраструктури Калашник сказав, що планують розпочати будівництво резервних переправ через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. Йдеться, зокрема, про насипні дамби з понтонними переправами.
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