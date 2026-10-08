Кличко: жодна понтонна переправа не зможе замінити мости, але варіант їх побудови не виключають

Київ не виключає необхідності будівництва понтонних переправ у разі повного руйнування мостів через Дніпро ворогом. Київ має бути готовим до різних сценаріїв, але жодна понтонна переправа не зможе замінити мости в питанні трафіку.

Про це на організованому LB і EFO Group заході повідомив міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що життя міста повністю залежить від спроможності захисників відбивати атаки.

«Роботу ППО ніхто не може замінити, і тому, коли повітряна тривога, я молюсь, звертаюсь до Боженьки і наших військових ППО, щоб вони ефективно відпрацювали», – прокоментував він.

Він сказав, що весь час звертається до міжнародних партнерів з закликом посилити ППО країни.