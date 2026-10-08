Кличко: система центрального теплопостачання Києва готова до запуску. Дублювальну систему розраховують завершити до січня

Будівництво стикається з цілою низкою викликів: від браку працівників до відсутності фінансування.

Система центрального теплопостачання Києва готова до запуску. До кінця грудня місто має завершити будівництво дублювальної системи теплопостачання на 1600 мегават тепла, що буде працювати в випадку руйнування системи центрального теплопостачання. Про це міський голова Києва Віталій Кличко сказав на організованому LB та EFI Group заході в межах проєкту «Нова країна».

За його словами, поки що роботи йдуть за планом. Але будівництво системи стикається з постійними викликами.

Це постійні повітряні атаки, оскільки фахівці мусять перебувати в укриттях, брак фінансування, часу і людського ресурсу.

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Кличко зазначив, що підготовка до майбутнього опалювального сезону розпочалася одразу після завершення попереднього.

«Київ підготовлений до опалювального сезону. Підготовка складається з багатьох напрямків: електрика, газ, вода і тепла. Багато складових, які складаються в загальну картину. Ключові ТЕЦ Києва готові на 100 % до початку опалювального сезону», – сказав міський голова.

Він нагадав, що саме ТЕЦ минулого холодного сезону були основними цілями ворога.

«Ми не виключаємо, що в цьому році знову буде акцент, аби зруйнувати критичну інфраструктуру міста, щоб залишити киян без опалення, води, електрики. Був зроблений план підготовки дублюючої системи в випадку руйнування центральної системи. Центральна система опалення в Києві готова, можна запускати», – сказав він.

Кличко зазначив, що систему центрального опалення будували десятки років, а дублювальну систему доводиться будувати в дуже стислі терміни – між опалювальними сезонами.