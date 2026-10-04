У Києві через російську атаку змінили маршрути громадського транспорту

У Києві 4 жовтня через наслідки російської атаки рух громадського транспорту організували за зміненими схемами.
Про це повідомляє Київська МВА.
Зокрема, тролейбуси №№ 29, 30, 31, 47 із лівого берега курсують від вулиці Милославської до Дарницької площі.
Тролейбуси №№ 29, 30, 31 із правого берега рухаються від залізничної платформи "Куренівка", станції метро "Лукʼянівська" та вулиці Кадетський гай до станції метро "Почайна".
Автобуси №№ 21, 73, 101, 114 курсують до Дарницької площі.
У КМДА уточнили, що автобус №114 у напрямку залізничного вокзалу рухається за власним маршрутом, а в напрямку вулиці Милославської – через Подільський мостовий перехід.
Також автобуси №№ 22, 91 із лівого на правий берег тимчасово курсують через Дарницький міст.
Їхній рух організовано за маршрутом: проспект Миколи Бажана – Дніпровська набережна – вулиця Березняківська – вулиця Юрія Шумського – вулиця Петра Радзіня – Дарницький автомобільно-залізничний міст – Наддніпрянське шосе – бульвар Миколи Міхновського – Голосіївський проспект, далі – за власними схемами.
Із правого на лівий берег автобуси №№ 22, 91 курсують за раніше зміненими схемами руху.
Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок.
- Уранці 4 жовтня Росія повторно вдарила по Північному мосту у Києві. Також відомо про пошкодження тепломагістралі у Деснянському районі, є перебої із постачанням гарячої води.