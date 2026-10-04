У Києві через російську атаку змінили маршрути громадського транспорту

Тролейбуси та автобуси через Дарницький і Подільський мости курсують за зміненими маршрутами.

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Ексклюзивної економії на траснпорт не буде

У Києві 4 жовтня через наслідки російської атаки рух громадського транспорту організували за зміненими схемами.

Про це повідомляє Київська МВА.

Зокрема, тролейбуси №№ 29, 30, 31, 47 із лівого берега курсують від вулиці Милославської до Дарницької площі.

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Тролейбуси №№ 29, 30, 31 із правого берега рухаються від залізничної платформи "Куренівка", станції метро "Лукʼянівська" та вулиці Кадетський гай до станції метро "Почайна".

Автобуси №№ 21, 73, 101, 114 курсують до Дарницької площі.

У КМДА уточнили, що автобус №114 у напрямку залізничного вокзалу рухається за власним маршрутом, а в напрямку вулиці Милославської – через Подільський мостовий перехід.

Також автобуси №№ 22, 91 із лівого на правий берег тимчасово курсують через Дарницький міст.

Їхній рух організовано за маршрутом: проспект Миколи Бажана – Дніпровська набережна – вулиця Березняківська – вулиця Юрія Шумського – вулиця Петра Радзіня – Дарницький автомобільно-залізничний міст – Наддніпрянське шосе – бульвар Миколи Міхновського – Голосіївський проспект, далі – за власними схемами.

Із правого на лівий берег автобуси №№ 22, 91 курсують за раніше зміненими схемами руху.

Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок.