Станом на ранок 2 жовтня у Києві частково обмежили рух двома мостами. Південним - перекрили повністю.
Про це написав мер міста Віталій Кличко.
Південний міст перекритий повністю з обох боків для руху транспорту.
Частково обмежили рух однією смугою по мосту Метро з лівого на правий берег.
На мосту Патона повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег.
- Вночі росіяни знову, вже щонайменше вчетверте за останню добу, вдарили безпілотниками по Південному мосту. Через нічну атаку у Києві загинула людина.