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ГоловнаКиїв

У Києві частково обмежили рух двома мостами, Південний – перекрили повністю

Росія прицільно атакувала Південний міст чотири рази. 

У Києві частково обмежили рух двома мостами, Південний – перекрили повністю
міст Патона (ілюстративне фото)
Фото: Facebook / НАНУ

Станом на ранок 2 жовтня у Києві частково обмежили рух двома мостами. Південним - перекрили повністю.

Про це написав мер міста Віталій Кличко.

Південний міст перекритий повністю з обох боків для руху транспорту.

Частково обмежили рух однією смугою по мосту Метро з лівого на правий берег.

На мосту Патона повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег.

  • Вночі росіяни знову, вже щонайменше вчетверте за останню добу, вдарили безпілотниками по Південному мосту. Через нічну атаку у Києві загинула людина. 
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