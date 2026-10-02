Росія прицільно атакувала Південний міст чотири рази.

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Станом на ранок 2 жовтня у Києві частково обмежили рух двома мостами. Південним - перекрили повністю.

Про це написав мер міста Віталій Кличко.

Південний міст перекритий повністю з обох боків для руху транспорту.

Частково обмежили рух однією смугою по мосту Метро з лівого на правий берег.

На мосту Патона повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег.